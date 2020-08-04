Balıkesir’de trafik kazası 2 yaralı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkinde İzmirÇanakkale karayolu üzerinde E.O. yönetimindeki 34 GS 4567 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 54 ATB 912 plakalı minibüse ve ardından 16 KH 171 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç hurdaya döndü. Araç içinde bulunan E.O ve S.O Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale Karayolu’nun İzmir istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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