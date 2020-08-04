Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri, yaptıkları 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 2 çalışmada 2 şüpheli şahsı yakaladı. Adlî makamlara sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken, diğer şahıs adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 13 adet sentetik ecza hap, 13 adet ecstasy hap, 13,5 gram bonzai, 3,3 gram metamfetamin ve 0,70 gram eroin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.