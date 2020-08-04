Cankurtaranlara eşlik eden yunuslar kamerada

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, denizde devriye görevi yapan cankurtaran ekiplerine, yunuslar eşlik etti. O anlar, cankurtaran ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edremit Körfezi'nde botla devriye görevi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekibini yunuslar takip etmeye başladı. İlginç görüntüler oluşturan yunusları, ekipler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, yunusları sık sık gördüklerini belirterek, devriye sırasında karaya 50 metre mesafe kalana kadar yunusların kendilerini takip ettiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-04 16:18:11
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