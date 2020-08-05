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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ilçelerde yol hamlesi Büyükşehir ilçelerin yollarını yapıyor

İHA

Balıkesir'in ilçelerinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi; Sındırgı ve Susurluk'ta sıcak asfalt ve bordür döşeme işleri gerçekleştiriyor. Her ilçenin ihtiyaçlarına cevap vermek adına çalışan Büyükşehir Belediyesi, buradaki işlerin ardından diğer ilçelerde de yol yapım işlerini sürdürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ilçelerde yol hamlesi Büyükşehir ilçelerin yollarını yapıyor

Balıkesir'in ilçelerinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi; Sındırgı ve Susurluk’ta sıcak asfalt ve bordür döşeme işleri gerçekleştiriyor. Her ilçenin ihtiyaçlarına cevap vermek adına çalışan Büyükşehir Belediyesi, buradaki işlerin ardından diğer ilçelerde de yol yapım işlerini sürdürecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ilçelerdeki yol yapım işlerini hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Dursunbey ilçesindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, hemen akabinde Sındırgı ve Susurluk’ta sıcak asfalt ve bordür işlerine başladı. Yapılan çalışmalarla yollar artık daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Susurluk İstasyon Caddesi'nde sıcak asfalt, kaldırım ve bordür döşeme çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri ayrıca Sındırgı Necip Fazıl Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Sevgi Yolu Caddesi'nde de asfalt işlerini sürdürüyor.
Başkan Yavaş, "Sındırgı'da alt yapı çalışmalarının sonuna gelindi"
Yapılan çalışmaları inceleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı’da kanalizasyon, su hatlarının revizesi gibi alt yapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti. İlçenin bazı noktalarında asfalt yama, bazı noktalarında ise kilit parke döşeme çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Başkan Yavaş “Sındırgı’da ilk defa böyle bir güzellikle karşı karşıyayız. 10 santimetre sıcak asfaltla beraber Sındırgı Necip Fazıl Caddesi’nde bir güzelliği yaşıyoruz. Sevgi Yolu Caddesi’nde ve kanal boyunda da çalışmalar devam edecek” dedi.
Bu hizmetlerin, Büyükşehir olmanın artıları olduğunu belirten Başkan Ekrem Yavaş “Bu çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Balıkesir’in tamamında güzel çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi ekipleri burada güzel çalışmalara imza atıyorlar, hepsini kutluyorum. Sındırgı, bu sıcak asfaltla beraber yeni bir ivme yeni bir güzellik kazanıyor. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.
Başkan Güney, " İlçelerin tamamına ihtiman gösteriliyor"
Büyükşehir ekipleriyle birlikte Susurluk İstasyon Caddesi’ndeki çalışmaları inceleyen Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ilçenin önemli bir sorununu çözüme kavuşturduğunu ifade ederek teşekkür etti. Başkan Yücel Yılmaz’ın, ilçelerin tamamına gerekli ihtimamı gösterdiği ve ayrım yapmadan hizmet etmeye devam ettiğini kaydeden Başkan Güney, Susurluk halkı adına Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.
Başkan Yılmaz. " Şehrimizi bir bütün olarak kucaklıyoruz"
İlçelerde yapılan yol çalışmalarının süreceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in her karışında Büyükşehir olarak imzalarının olacağını belirterek yol yapım işlerine ağırlık vereceklerini söyledi. Çalışmaların bir plan dâhilinde devam ettiğini dile getiren Başkan Yılmaz “Sırasıyla her ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirecek. Şehrimizi bir bütün olarak kucaklayıp her bir ilçesiyle birlikte kalkındıracağız. İlçelerde yaptığımız çalışmalar sadece yol yapım işleri değil, Büyükşehir olarak üzerimize düşen her konuda hizmet götürüyoruz ve bunu sürdüreceğiz. Bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizi mutlu etmek için ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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