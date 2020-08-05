Michael Pote Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Beninli golcü Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Bandırma ekibi, Süper Lig'e yeni çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.
Türkiye'de Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları giyen golcü futbolcu Erzurum ekibinde çıktığı 27 maçta 7 gol kaydetti.
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