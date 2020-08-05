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Balıkesir'in tanınmış isimlerinden Tellioğlu Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Hüseyin Tellioğlu vefat etti.

Bir süredir rahatsız olduğu bilinen Hüseyin Tellioğlu'nun vefat haberi geldi. Hüseyin Tellioğlu, iş dünyasının yanı sıra Balıkesir’de yardımsever kişiliğiyle de tanınıyordu. Hüseyin Tellioğlu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Paşa caminden kaldırılacak.

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