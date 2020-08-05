Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde bayram tatilini geçiren bazı kişilerin cadde ve sokaklara bıraktığı çöplere ilçe halkı yoğun tepki gösterdi.

Güney Marmara Bölgesi’nin önemli turizm kenti Erdek ve bağlı kırsal mahalle plajlarında denize giren, piknik alanlarını kullanan bir kısım tatilcinin bıraktığı atıkların içinde pet ve cam şişeler, çocuk bezleri ve yiyecek artıkları olduğu göze çarptı. Kurban Bayramı tatilini Erdek kent merkezi başta olmak üzere Ocaklar, Narlı, İlhan, Doğanlar, Turan ve Ormanlı gibi turistik mahallelerdeki plajlarda geçiren bazı kişilerin geride bıraktığı çöpler çevrecilerin tepkisini çekti.

Erdek’i çöplüğe çevirecekseniz gelmeyin

Erdek ilçesinin ve turistik kırsal mahallelerin yer aldığı Kapıdağ Yarımadası’nın plajlarında ve cennet koylarında denize giren, mesire ve piknik alanlarını kullanan kişilerin geride bıraktıkları atıklar rahatsız etti.

Erdek ve bağlı kırsal mahalleri kontrol için gezintiye çıkan çevreciler, karşılaştıkları çöp birikintilerini görüntüledi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Duyarsız insanların her yeri çöplük alana dönüştürdüklerini belirten çevreciler, çevreye duyarlı olmayan tatilcilerin Erdek’e gelmemelerini istedi. Çevreye duyarlı, bulunduğu kenti kirletmemeye özen gösteren, yerel yönetime bu konularda yardımcı olan, çöp konteynırlarının önüne araçlarını park etmeyen, belediye temizlik görevlilerinin ulaşma imkanı olmayan alanlara çöp atmayan gerçek tatilcilerin Erdek’e gelmelerini isteyen ilçe halkı, çöplerin atılması için ilçenin muhtelif noktalarına yerleştirilen çöp konteynırlarını kullanan tatilcileri ise alkışladıklarını bildirdi.

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