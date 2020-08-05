Boşandığı gün eski eşini öldüren Tatarka, tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, eşi Yonca Demir´i (27) boşandığı gün tabancayla vurarak öldüren Sercan Tatarka (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yonca Demir ise Edremit´te toprağa verildi.
Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi Yeşil Cami önünde meydana gelen olayda Yonca Demir ile boşandığı eşi arasında iddiaya göre çiftin 2 çocuğunun velayeti nedeniyle tartışma yaşandı. Sercan Tatarka´nın verdiği ifadede aldatıldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Tatarka kamyonetten aldığı tabancayla Yonca Demir´i öldürdü. Olay yerinden kamyonetle uzaklaşarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Tatarka, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevine gönderildi.
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Demir´in cenazesi ise Edremit İbrahimce Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-05 22:16:40
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