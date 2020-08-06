Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler kurtarıldı

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BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen iki ayrı lastik bottaki 32 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)

2020-08-06 09:00:03



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