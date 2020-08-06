Başkan Cengiz’den mahalle ziyaretleri

Balıkesir'in İvrindi ilçesinin Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ilçeye bağlı mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bayram sonrası mesailerini halkla iç içe geçiren Başkan Cengiz sorunları yerinde inceleyip, halkın talep ve önerilerini dinliyor.

“Karış karış gezeceğiz”

Hatırını sormadık vatandaş, hizmet ulaştırmadığımız kimse kalmayacak diyen Başkan Cengiz ziyaretler kapsamında Korucu mahalle muhtarı Hüsniye Öz, Kayapa Muhtarı Hasan Çetin ve Ayaklı Mahalle Muhtarı Mehmet İzzet Üzümcü ile birlikte mahalleleri gezip, yürütülen çalışmalar ve mahallelerde hizmet bekleyen noktalarda incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Cengiz “ Halkımıza hizmet yolunda Belediyemizin tüm birimleri ile seferber oluyoruz. Karış karış dolaşıyor, hizmet bekleyen noktaların tespitini yapıp aciliyet durumuna göre planlama dahilinde koordineli bir şekilde hareket ediyoruz.

Bugün Korucu mahallemizde yapımına başlanan Hayvan Pazarı İnşaat alanını muhtarımız Hüsniye Hanım ile birlikte inceledik. Burada kurmayı hedeflediğimiz Hayvan Pazarı bizim seçim vaatlerimiz arasında yer alıyordu. Tarım ve Hayvancılık ile geçinen bir bölge olduğumuz için bölge halkının yetiştirdiği hayvanlarını pazara sunması açısından burası çok önemli bir yer haline gelecek. Bununla birlikte mahallemize Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile Korucu meydanı diye nitelendirdiğimiz bölgeye aile oturma alanları ve çocuk oyun parkı çalışmalarını yürütüyoruz. Bununla birlikte Belediye Fen işleri Müdürlüğü ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde kilitli parke döşeme çalışmaları, duvar örme, arazi yolu açma ve genişletme gibi çalışmalara hız verdi. Tüm ekibimiz ile 69 mahalleye eşit hizmeti en kısa sürede ulaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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