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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazdağları’nda çöp alarmı

İHA

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice, Bayramiç ilçeleri dahilinde yer alan Kazdağları piknikçilerin ve kampçıların doğaya bıraktığı çöpler yüzünden kirlilik alarmı veriyor.

Kazdağları’nda çöp alarmı

Balıkesir’in Edremit, Havran ve Çanakkale’nin Yenice, Bayramiç ilçeleri dahilinde yer alan Kazdağları piknikçilerin ve kampçıların doğaya bıraktığı çöpler yüzünden kirlilik alarmı veriyor.
Sıcak havalar ile birlikte bölgede kamp ve piknik yapanların sayısındaki artış ile birlikte Kazdağları çöp alarmı vermeye başladı. Çeşitli aktiviteler için Kazdağları'na çıkan gruplar ve şahıslar çöplerini doğaya bırakmayı tercih ediyor. Biriken çöpler yüzünden birçok doğal güzellik evsel atıklar ile kirleniyor.
Kazdağları'ndaki çöp kirliliğine dikkat çekmek isteyen Kazdağları Gezginleri Grubu düzenledikleri çevre temizlik kampı ile yatılı olarak kaldıkları Kazdağları’nda gönüllü olarak bırakılan çöpleri temizledi. Doğa sevgisinin sadece gezmek, yemek ile olmadığının altını çizen grup başkanı Hıdır Bal, “Doğada vakit geçirirken doğaya en az müdahale ile aktivite yapmalıyız. Burada gördüğümüz manzara çok kötü. Birçok alan evsel atıklar ile dolu. Piknik ya da kamp için bölgeye gelenler çöplerini yanlarında götürmek yerine burada bırakıyorlar. Bu çöpler toplanmadığı içinde birikerek Kazdağları'nda çöp dağları oluşturuyor. Kazdağları çöp alarmı veriyor. Biz bu çağrıyı duyduk ve grup üyelerimiz ile sembolik de olsa bir çalışma başlattık. Yetkilileri ve çevrecileri bu konuda da daha duyarlı olmaya ve göreve davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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