Ayvalık windsurfte de iddialı Windsurf okulu Cunda’da açıldı

Balıkesir Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle Cunda Arka Deniz Koyu’nda yaşama geçirilen, 7’den 70’e hemen her yaş grubuna açık olan Windsurf okulu hizmet vermeye başladı. Antrenörler Buğra Kandiş ve Kerem Urul’un eğitmenliğinde yürütülen kurslardan aralarından 60 yaşında sporcuların da yer aldığı 25 öğrenci yararlanıyor.

Cunda Arka Deniz Koyu’nun sürekli esen rüzgar nedeniyle sörf yapmaya uygun ender koylardan biri olduğunu belirten antrenör Buğra Kandiş, “Koronavirüs döneminde kişisel spor yapmak isteyenler için çok uygun bir spor dalı. Bu sporu yapmak isteyenlerin yüzme bilmesi yeterli. Her yaş grubundan öğrenci kabul ediyoruz, malzemeleri biz temin ediyoruz. Adrenalin sevenlerin bu tutkularını dalgalarla buluşturduğu bir spor dalı olan windsurf, özellikle genç yaşlarda başlayanların güçlü bir vücut yapısına sahip olmasını sağlıyor” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katkılarıyla Arka Deniz Koyu’nda Temmuz ayında okulun açılışının yapıldığını hatırlatan Kandiş, kısa süre içinde büyük bir ilgi yaşandığını söyledi. Daha çok yazın yapılsa da sörf için aslında belirli bir zaman diliminin bulunmadığını vurgulayan Kandiş, kışın da gerekli sörf kıyafetleri giyildikten sonra, soğuk ile birleşen rüzgarın keskin dokunuşlarında heyecanlı bir sörf deneyimi yaşamanın mümkün olduğunu söyledi.

Amatör ya da profesyonel olsun Türkiye’de ve dünyada sörf yapılabilecek birçok rota bulunduğunu hatırlatan Antrenör Kerem Urul ise ülkede en gözde sörf merkezinin Alaçatı’da bulunduğunu, ancak Cunda’nın da gerek gün boyu esen rüzgarı, gerekse korumalı bir koya sahip olması nedeniyle yakın gelecekte ilgi odağı olacağını söyledi. Kurslar hakkında da bilgi veren Urul, “Yaklaşık üç saatte tamamlanan temel sörf eğitimi dersleri içinde rüzgar, malzeme ve genel güvenlik bilgilerini öğretiyoruz. Daha sonrasında plajda simülatör eğitimi veriyoruz. Bu eğitimde; tahtaya nasıl çıkılır, nasıl ayakta durulur, tahtayı yönlendirme ve sudan çıkarma gibi süreçler anlatılır. Tüm bu bilgilerden sonra suya inilir ve öğretilen her bilginin pratiği su üzerinde yapılır. Sörfü sadece hobi olarak yapmak isteyenler için üç saatlik eğitim yeterli. Lisanslı sörf sertifikasına sahip olmak isteyenlerin ise on saate yakın süren eğitimlere katılması ve yeterince pratik yapması gerekir. Şu anda kurslarımıza katılanlar arasında Rüzgar Sörfü Türkiye Milli Takımı’na aday sporcularımız da yer alıyor” diye konuştu.

