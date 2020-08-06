Bandırmaspor'un kamp programı belli oldu

TFF 1.Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'da transfer çalışmaları hızla devam ederken kamp programı da netlik kazandı.

TFF 1.Lig Takımlarından Bandırmaspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden bordobeyazlıların yeni transferlerinin de katılacağı kamp programı belirlendi. Çalışmalarına Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un gözetiminde 3 Ağustos'ta başlayan Bandırmaspor 8 Ağustos tarihine kadar tesislerinde çalışmalarına başlayacak.

1021 Ağustos tarihinde Afyon'da 1. kamp dönemine girecek olan Bandırma temsilcisi, 24 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde 2. kamp dönemini tamamlayacak. 2. kamp döneminin ardından 3 gün izin yapacak olan Bandırmaspor, 7 Eylül’de tekrar Bandırma’da toplanacak. 1213 Eylül’de son hazırlık maçını oynayacak olan Bandırmaspor sonrasında TFF 1. Lig'in başlamasını bekleyecek.

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