Ayvalık´ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimi



Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin ardından, koronaviris denetimi yapıldı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan yönetiminde; toplu taşıma araçları, gezi tekneleri ve plajlar başta olmak üzere, ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık´ta da sabah saatlerinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede maske ve sosyal mesafe kuralı denetlendi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen denetim, meydan duraklarından başladı. Ekipler, toplu taşıma araçları içinde ve duraklarda maske ile sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uymaları konusunda uyardı.

Bazı vatandaşlar, denetimin haberli olması nedeniyle toplu taşıma araçlarında önceki günlere nazaran kurallara uyulduğunu belirtti. Başta Sarımsaklı olmak üzere toplu taşıma araçlarında denetim olmayan günlerde yığılma yaşandığını belirten vatandaşlar, habersiz yapılacak uygulamanın bunun önüne geçebileceğine vurgu yaptı.

`DAHA İYİNİN ARAYIŞI İÇİNDEYİZ´

Toplu taşıma aracına binerek, vatandaşlara kurallara uyulup uyulmadığını soran, şoförlere de kurallara uygun sayıda yolcu almalarının önemini anlatan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, "Koronavirüsü önlemek için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Genel itibarıyla şoförlerimiz kurallara uyuyor. Vatandaşlarımızın ve şoförlerimizin beraberce bu işi yönetmeleri gerekiyor. Herkesin, bu konunun kişisel ve toplumun sağlığını ilgilendirdiği bilincine kavuşması gerek. Uygulamalarımızla biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Komisyondaki arkadaşlarımızla beraber biz bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ben daha iyi olacağımızı ümit ediyorum. Çok şükür bir problemimiz yok, gayet iyiyiz ama daha iyinin arayışı içerisindeyiz" dedi.

Ayvalık´ta koronavirüs tedbirleri kapsamında genel bir denetime çıktıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, pandemiyi kurumların tek başına aşamayacağını, vatandaşların dirayetinin çok önemli olduğunu söyledi.Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimin ardından günübirlik tur yapan teknelere gidildi. Tekne yolcu kapasitesi ve alınan tedbirleri inceleyen Kaymakam Görgülüarslan ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla da sohbet etti. Denetimlere, plajlarda devam edildi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2020-08-06 16:22:46



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