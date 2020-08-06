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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan denetim uyarısı "Denetimler artarak devam edecek"

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak il merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı. Vali Hasan Şıldak uygulamanın amacının bütün işyerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını yükselterek farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan denetim uyarısı "Denetimler artarak devam edecek"

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği “Koronavirüs Denetimleri” genelgesi kapsamında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak il merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı. Vali Hasan Şıldak uygulamanın amacının bütün işyerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını yükselterek farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak il merkezindeki Mekik Sokak üzerinde bulunan kafe, lokanta, internet kafe ve çay ocaklarında koronavirüs tedbirlerinin denetimine katıldı. Vali Şıldak gerek işyeri sahipleri gerekse vatandaşlara kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunarak maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti. Vali Şıldak denetim sonrasında yaptığı değerlendirmede genel olarak kurallara uyulduğunu belirtirken, aksaklık görülen noktalarda işyeri sahiplerinin uyarıldığını dile getirdi.
Vali Hasan Şıldak’a denetimler sırasında Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız eşlik etti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak denetim sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Bugün ilimizde önemli bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz hep birlikte. İl merkezimizde Altıeylül ve Karesi ilçelerimizde ve bütün ilçelerimizde bugün Türkiye’deki 81 ilde olduğu gibi covid19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlere bizzat il valisi olarak ben, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Karesi Kaymakamımız, Ticaret Odası Başkanımız, Esnaf Odaları Birliği Başkanımız, İl Emniyet Müdürümüz ve Lokantacılar Odası başkanımız da katıldılar. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatı üzerimizde bütün illerimizde eş zamanlı denetim yapılıyor. Bilindiği gibi Covid19 bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilemekte ve 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Kademeli olarak bütün işletmeler faaliyete geçti ve insanlarımızın hizmetinde. Ancak bu süre zarfında bazı kuralların uygulanmasında esnemeler olduğunu görüyoruz. Bilhassa en baştan beri Bilim Kurulu’nun da vurguladığı üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, liderliğinde yürütülen bu mücadelede mesafe, maske ve temizlik kurallarının çok önemli olduğu, bunlara uyulmazsa hastalığın yayılması konusundaki önleyiciliğin zayıf kalacağı hep ifade edildi. Bugünkü denetimin amacı; ülkemiz genelinde hem bütün işletmelerimizde, işyerlerinde, hem de bütün vatandaşlarımızda duyarlılığı yükseltmek, farkındalık oluşturmak ve kuralların artık her bir vatandaşımız tarafından içselleştirilerek tamamen gönüllü olarak ve tam olarak uygulanmasını sağlamaktır” diye konuştu.

“Kurallara uymayanları uyardık”
Denetimler sırasında genel olarak kurallara uyulduğunun görüldüğünü söyleyen Vali Hasan Şıldak, “Denetimlerimiz kapsamında bugün bütün ilçelerimizde, kaymakamlarımızın koordinasyonunda, valiliğimizin genel koordinasyonu altında denetim ekiplerimiz, denetim komisyonlarımız alandalar. Bu komisyonlarımızda belediye personellerimiz, zabıtamız, polisimiz, jandarmamız, sağlık birimlerimizden görevlilerimiz var ve bilindiği gibi Bilim Kurulu’nun rehberliğinde hazırlanan çalışma rehberleri ve denetim formları kapsamında bu denetimler gerçekleştiriliyor. Biz de il merkezinde bugün üç aşamalı denetim faaliyetlerine bizzat katıldık. Gördüğümüz manzara şudur açık söyleyelim. Birçok işletmemiz sağ olsunlar onlara teşekkür ediyoruz kurallara uyma noktasında tedbirlerini almışlar. Bazı küçük noktalarda aksaklıklar gördüğümüz hususlar oldu. Bunları da uyararak kendilerini bilgilendirerek tekrar ikaz ettik. Ancak bazı işletmelerimizde de kuralların uygulanmadığını gözlemlemekteyiz. Bugün yaptığımız bizim; genel bir farkındalık ve bilinçlendirme çalışması. Bu ikazlarımızı yaptıktan sonra inşallah onların da biz herhangi bir ceza uygulamasına muhatap kalmadan kendilerini düzelteceklerini ve eksiklerini gidereceklerini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlar da kendi önlemlerini almalı”
Yapılan denetimlerde gerek işyeri sahiplerine gerekse de vatandaşlara tedbirlerin uygulanması noktasında farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizen Vali Hasan Şıldak, “Vurgulamak istediğimiz şudur; kararlılıkla devletimiz, hükümetimiz bu tedbirleri uygulamaya, denetimleri yapmaya devam edecek. Bugüne özgü, sırf bugüne mahsus bir denetim değildir bu denetimler. Devamı gelecek. Biz aynı zamanda bu denetimler kapsamında bütün kurumlarımız olarak; yerel yönetimlerimiz, büyükşehir belediyemiz dahil bütün ilgili kurumlarımızın işbirliğini sağladığımız gibi ilgili odalarımızın da; Ticaret Odamız, Esnaf Odaları Birliği Başkanımız ve bütün esnaf odalarımız olmak üzere onların da desteğini alıyoruz. El birliğiyle bütün esnafımıza, işletmelerimize sesleniyoruz. Lütfen kendilerine tebliğ edilen kurallara harfiyen uysunlar. Bu tedbirler iyi bir işletme, iyi bir kazanç elde etmek için de en öncelikli mevzudur. Bunu gerçekleştiren bir işletme müşterisini çok daha güvenli bir şekilde ağırlayacaktır ve kazancına kazanç ekleyecektir. Vatandaşlarımızdan da ricamız; lütfen bu işin şakası olmadığını, artık vak'a sayılarına bakarak gözlemlemek de mümkün ülkemiz genelinde bilindiği gibi son bir kaç gündür tekrar bir yükseliş söz konusu. Bu itibarla herkes kendi tedbirini alacak. Sıkışık ortamda, çok kalabalık ortamda bulunmayacak. Bulunması gerekiyorsa da mesafe kuralına uyacak ve en kısa sürece oradaki işini bitirip, o ortamdan ayrılması lazım. Maske ise vazgeçilmezimiz. Bütün bunların hepsi toplum sağlığı için ve bizim Balıkesir’imiz için bütün yerleşim yerlerimizde dikkat çektiğimiz hususlar. En başta yine vurgulamak gerekirse düğünler, taziye olayları, toplu merasimler, nikahlar, nişanlar ve plajlar. Tabi sahil bandına da dikkat çekmeden geçemeyeceğiz. Burada hem tatil için ilimizde bulunanlar hem de o bölgede yaşayan insanlarımız lütfen daha duyarlı olsunlar. Sıkış ortamlarda, çok kalabalık ortamlarda temas içinde bulunmasınlar” dedi.

“Bu denetimler esnafımıza bir anlamda uyarıdır”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yapılan denetimin ardından yaptığı değerlendirmede, “Balıkesir’imiz Covid19 sınavını çok güzel veriyor. Sayın Valimiz İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda bugün çok güzel bir farkındalık çalışmasına Esnaf Odalarımız, Ticaret Odamız, kaymakamımızla beraber yerine getirdik. İnşallah hiçbir esnafımız kendini üzdürmeden; çünkü kontroller sıkı bir şekilde yapılacak, herhangi bir hastalığa neden olmadan gerekli tedbirleri alıp, sonradan üzülmektense şimdiden tedbirleri almak daha doğrudur. Yerinde bir farkındalık çalışması yapıldı. Bu da esnafımıza bir anlamda uyarıdır. Gevşemeyin, kurallara uyun, kaymakamlıklarımız takip ediyor bizler de bu konuda esnafımıza olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreci en kısa zamanda tüm dünya def eder ve biter” diye konuştu.

“Balıkesir tedbirlere uyuyor”
Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ise Covid19 pandemisinin en kısa sürece def edilmesi temennisinde bulunarak, tüccar ve esnaf kesimi olarak kurallara uyulmasının önemine işaret etti. Kula, “Bugün İçişleri Bakanlığımızın tebligatıyla Türkiye’de eş zamanlı bu farkındalık çalışmasına Sayın Valimizin önderliğinde biz de bu konunun arkasında olduğumuzu göstermek için hep birlikte katıldık. Bizler de covid19’un 11 Mart’tan bu yana ülkemizde başladığı günden bu yana tüccarlar ve esnaflar olarak her türlü tedbiri almaya, kurallara uymak için üyelerimizi bilgilendirme çalışmalarını gerek sosyal medya üzerinden gerekse SMS yoluyla yapmıştık. Ancak 1 Haziran itibariyle yeni normale dönüşümüzle birlikte bir miktar da olsa bunda bazı gevşemeler olmuştu. Bugün tekrar bu farkındalık adına bir saha çalışması yaptık. Balıkesir bu anlamda ben gerekli tedbirleri diğer illere göre daha fazlasıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Esnafımız, tüccarımız kurallara harfi harfine uyuyor. Ufak tefek aksamalar olsa da gerekli uyarıları yaptığımızda kurallara uyduğunu görüyoruz. İnşallah en kısa sürede ülke ve dünya olarak bu hastalığı, bu virüsü atlatırız, eski günlerimize geri döneriz diye düşünüyorum. Çünkü ticaret hacminin de eski günlere gelmesi için açıkçası ne kadar sıkı olarak bu tedbirlere uyarsak o kadar çabuk eski günlerimize döneceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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