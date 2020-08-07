Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

İHA

Balıkesir'in Edremit Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan tartışma sonrası AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı Meclis grubu üyeleri toplantı salonunu terk etti. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna Teşkilat binasında yaptıkları basın toplantısında CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı sert bir dille eleştirdiler.

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Balıkesir’in Edremit Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan tartışma sonrası AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı Meclis grubu üyeleri toplantı salonunu terk etti. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna Teşkilat binasında yaptıkları basın toplantısında CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan’ı sert bir dille eleştirdiler.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu gazetecilere yaptığı açıklamada “Edremit Belediye Meclisinin Ağustos ayı olağan toplantısında gündemin değişik 7.sırasında yer alan, 07/07/2020173 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonuna havalesi yapılan ilçemiz Edremit sınırları içinde görev yapan muhtarlıkların hizmet binalarının elektrik, su, internet ve telefon aboneliği gibi zorunlu fatura bedellerinin 2024 yılı mahalli idareler seçimlerine kadar Edremit Belediye Bütçesinden karşılanması’ talepleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi şeklindeki gündem maddesinin görüşülmesi esnasında partimizin Meclis Grup Sözcüsü Murat Tuna ile meclis oturumuna başkanlık etmekte olan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan arasında sert tartışmalar yaşanmıştı."dedi.
AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin meclis salonunu terk ettiğini ifade eden Başkan Uğurlu "Bu esnada CHP’li Başkan Hasan Arslan’ın meclisi yönetme tarzındaki gayri ciddiliğin yanı sıra, bizzat CHP’li komisyon üyelerinin oyları ve görüşleri neticesinde ilgili Bütçe ve Plan ile Hukuk komisyonlarında red edilmiş olan bu konunun adeta yangından mal kaçırır gibi oldu bittiye getirilerek mecliste teamüllere aykırı olarak oylatılıp, CHP ve İYİ Partili üyelerin oyları ila kabul ettirilmesi karşısında AK Parti ve MHP’li üyelerden oluşan Cumhur İttifakı Meclis Grubu topluca salonu terk ederek CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın keyfi ve hukuksuz uygulamalarını protesto etmişti." dedi.
CHP'li meclis üyelerinin komisyonda red verdiği müzekkerenin mecliste red verenlerin de kabul etmesiyle geçtiğini ifade eden Ekrem Umutlu"İşin gerçeği şudur; Edremit Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, meclise müzekkere ile gelen 47 mahalle muhtarlığı giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması konusunun meclis Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonlarına sevki kararı alınmıştı. Plan ve Bütçe Komisyonunda (3’ü CHP’li) 5 üye, Hukuk Komisyonunda ise (2’si CHP’li) 3 üyenin tamamı, müzekkere ile gelen muhtarlara nakdi yardım konusunu red etmişlerdi. Buna rağmen ve mecliste Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın da önünde konu ile ilgili olan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile Sayıştay’ın emsal kararları Grup Sözcümüz Murat Tuna tarafından okunmuştu. Tüm bu gerçeklere ve gelişmelere rağmen CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, muhtarlara ve muhtarlıklara nakdi yardım yapılamayacağına dair amir hükümleri hiçe sayarak ilgili gündem maddesinin içeriğini hukuksuz bir şekilde değiştirip, meclis yönetmeliğine aykırı bir şekilde, ilgili komisyonlarda red oyu veren CHP’li meclis üyelerine mecliste evet oyu verdirerek büyük bir siyasi ve hukuki skandala neden olmuştur. Bu nedenle bizler AK Parti olarak, dünkü bu meclis kararını onay aşamasında, önce ilçe kaymakamımıza sonra da yargıya götürmeye kararlıyız."dedi.
Ardından bir açıklama yapan AK Parti Meclis Grup Sözcüsü Murat Tuna “Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımıza verdiği değeri herkes biliyor. Ortada bir yasa var, İçişleri Bakanlığı’nın bir genelgesi var. Belediye muhtarlara maddi yardım yapma yetkisine sahip değil. Sayıştay’ın kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi var. Yani biz muhtarlarımıza yapılacak yardımın karşısında değiliz. Ancak bu şekilde kanunsuz ve hukuksuzdur.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma aranan 349 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma aranan 349 kişiyi yakaladı
Sındırgı’da nohut hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Sındırgı’da nohut hasadı yapıldı
Vali Şıldak’ı küçük sporcular karşıladı
YEREL HABERLER Vali Şıldak’ı küçük sporcular karşıladı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen ...
Burhaniye’de koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Burhaniye’de koronavirüs denetimi
Erdek'te 20 dönüm zeytinlik yandı
YEREL HABERLER Erdek'te 20 dönüm zeytinlik yandı
Darbe girişiminde alçak uçuş yapan pilota müebbet hapis
YEREL HABERLER Darbe girişiminde alçak uçuş yapan pilota müebbet ...
Ayvalık’ta Kovit 19 ‘a karşı “ denetim” seferberliği Ayvalık’ta protokolden "Sağlık İçin, Hepimiz İçin” denetimleri
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Kovit 19 ‘a karşı “ denetim” ...
Ayvalık´ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ayvalık´ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs ...
Tellioğlu dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Tellioğlu dualarla uğurlandı
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan denetim uyarısı "Denetimler artarak devam edecek"
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan denetim ...
Ayvalık´ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Ayvalık´ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs ...
Erdek’te korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Erdek’te korona virüs denetimi
Gönen'de korona denetlemesi yapıldı
YEREL HABERLER Gönen'de korona denetlemesi yapıldı
Bandırmaspor'un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Bandırmaspor'un kamp programı belli oldu
Manyas’ta genel maske denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Manyas’ta genel maske denetimi yapıldı
Dursunbey BALMEK Sanal Sergisi Açıldı
YEREL HABERLER Dursunbey BALMEK Sanal Sergisi Açıldı
Ege Denizi’nde sığınmacılara Yunan zulmü
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde sığınmacılara Yunan zulmü
Altıeylül’de bayram sonrası yoğun temizlik Altıeylül’de konteynerler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de bayram sonrası yoğun ...
Ayvalık windsurfte de iddialı Windsurf okulu Cunda’da açıldı
YEREL HABERLER Ayvalık windsurfte de iddialı Windsurf okulu Cunda’da ...
Kazdağları’nda çöp alarmı
YEREL HABERLER Kazdağları’nda çöp alarmı
Bandırma'da büyük denetim
YEREL HABERLER Bandırma'da büyük denetim
Polis, jandarma ve zabıtadan pandemiye karşı ortak uyarı ve denetleme
YEREL HABERLER Polis, jandarma ve zabıtadan pandemiye karşı ortak ...
Burhaniye’de karasinek mücadelesi
YEREL HABERLER Burhaniye’de karasinek mücadelesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X