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Son yolculuğuna 33 yıl çalıştığı işyerinin önünden uğurlandı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin sevilen kasaplarından Mustafa Yatkın'ın 33 yıldır yanında çalışan Tahsin Dede geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna 33 yıl çalıştığı işyerinin önünden uğurlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin sevilen kasaplarından Mustafa Yatkın’ın 33 yıldır yanında çalışan Tahsin Dede geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti.
Yıllarca çalıştığı kasap dükkanında çalışkanlığıyla ilçe halkının gönlünde taht kuran 49 yaşındaki Tahsin Dede’nin ani ölümü ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Konuşma güçlüğü çeken ve kendine has uslubu ve yardımsever tavırlarıyla ilçe sakinlerinin gönlünde taht kuran Dede’nin cenazesi Ayvalık Merkez Saatli Camii’nde kılınan öğle namazının ardından 33 yıl boyunca çalıştığı Perakende Sebze Hali’ndeki Çağın Kasabı’nın önüne getirilen Tahsin Dede’nin cenazesi burada yapılan duaların sonrasında gözyaşları arasında Ayvalık Kabristan’ında toprağa verildi.
Cenazede; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyeleri Melih Arslan ve Ali Jale, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve yüzlerce Ayvalıklı hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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