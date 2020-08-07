Balıkesirspor Oltion Bilalli ile sözleşme imzaladı

TFF 1.lig takımlarından Balıkesirspor devre arasında U19 takımına transfer ettiği Kosovalı Oltion Bilalli ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Daha önce Galatasaray'ın U17 ve U19 takımlarında görev alan genç futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor resmi sözleşme imzaladı. 2022'e kadar sözleşme imzalayan genç oyuncu Balıkesirspor ile TFF 1. ligde görev alacak.Kosova'nın en büyük yetenekleri arasında gösterilen 18 yaşındaki Oltion Bilalli, forvet ve kanatlarda görev yapıyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada transfer ile ilgili şu ifadelere yer verildi;"201920 sezonu devre arası transfer döneminde Süper Lig takımlarının da talip olduğu fakat ikili ilişkilerimiz sayesinde, U19 takımımız için renklerimize bağladığımız futbolcumuz Oltion Bilalli ile 2+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık"

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