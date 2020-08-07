Balıkesirspor'da kongre ertelendi

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor’da olağan genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kongre için salona 1197 delegeden 6'sı gelerek imza attı. Öte yandan salona gelip haziran listesi olmadığı için imza atmayan üyelerde oldu. Kongre 14 Ağustos saat 19.00’da Alparslan Tu¨rkes¸ Spor Salonu'nda yapılacak.

Kongre öncesi kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“07.08.2020 tarihinde saat 19.00’da, c¸ogˆunluk sagˆlamadıgˆı takdirde ise 14.08.2020 tarihinde saat 19.00’da gerc¸ekles¸ecek olan Olagˆan Genel Kurul Toplantımız Alparslan Tu¨rkes¸ Spor Salonu'nda yapılacaktır. Kulu¨bu¨mu¨z u¨yesi olan herkes, u¨ye oldugˆu zamana ve aidat borcuna bakılmaksızın oy kullanabilecek! Kulu¨p u¨yeligˆinizi edevlet u¨zerinden dernekler ve sonraki adımı dernek u¨yeligˆi sorgulama olan kısımdan sorgulayabilirsiniz.”

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