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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak: "Devletimiz zorda kalanın yanındadır"

İHA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanışma ziyaretleri kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Vali Şıldak ziyaret esnasında, "Devletimiz zorda kalanın yanındadır. Bizler de bu vesile ile zor şartlardaki vatandaşlarımıza yardım için buradayız" dedi.

Vali Şıldak: "Devletimiz zorda kalanın yanındadır"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanışma ziyaretleri kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Vali Şıldak ziyaret esnasında, "Devletimiz zorda kalanın yanındadır. Bizler de bu vesile ile zor şartlardaki vatandaşlarımıza yardım için buradayız" dedi.
İl Müdürü Ahmet Çakar ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Vali Hasan Şıldak, ziyaretinde personel ile tanışarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personel ile tanışma sırasında, iş ve işlemleri için kuruma gelen Gazi Yrb. Özgür Ulusoy ile de samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Şıldak ayrıca İl Müdürlüğünde görevli 15 Temmuz şehidimiz polis memuru Turgut Solak'ın eşi Aynur Solak ile de sohbet ederek bir isteğinin olup olmadığını sordu.
İl Müdürü Çakar tarafından, kurumun yetki alanındaki çalışmalar ve bağlı kuruluşlar hakkında kapsamlı bir sunumun yapıldığı toplantı gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısında Vali Şıldak, "Görev alanınız oldukça fazla, artık aile müdürlükleri devasa kurumlara dönüştü, üzerinde çalıştığınız konular ülke gündeminin tam merkezinde yer alıyor. Bu sebeple aile müdürlükleri benim de üzerinde durduğum, yakın çalışmaya özen gösterdiğim birimlerimiz arasında yer alıyor. Asla hatayı affetmeyen bir alan, herkesin gözünün üzerinde olduğu, en küçük bir hadisenin çok hızlı bir şekilde kamuoyunda yer bulduğu meseleler olduğu için hepimiz 24 saatimizi tetikte geçirmek durumundayız. Bu konulara ilişkin önceden tedbir alarak önleyici olma görevimiz var, hem de mesele gündeme geldikten sonra hızlı bir şekilde konuya intikal edip, konu hakkında gerekli çalışmayı yürütme görevimiz var” diye konuştu.

"Zorda kalanın yanında olan bir devletiz"
Toplantıda Vali Hasan Şıldak, “Devletimizin imkanları çok gelişti. Sosyal devlet nedir diye hukuk derslerinde okutulurdu, sosyal devlet işte budur. Maddi manevi herkesi kucaklayan, zorda kalanın yanında olan bir devlet. Şu anda hükumetimiz bunu çok önemsiyor, önceden bu kurumlar iyi yönetilemeyen yerlerdi. Şimdi örnek gösterilen yerlere dönüştü. Bizler de bu vesile ile zor şartlardaki vatandaşlarımıza yardım için buradayız. Buna klasik bir kamu görevi olarak bakamayız, gönüllülük yönü olan bir işleyiştir. Hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Bizler de bu görevleri koordineli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar ziyaret anısına Vali Şıldak’a huzurevinde kalan yaşlılar tarafından yapılan bir tablo takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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