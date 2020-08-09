Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Kaymakam Akgün Corav ile Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği ‘Koronavirüs (Covid19) Denetimleri’ başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundular.

Gömeç genelindeki lokanta, restoran, kaffe, market, berber, kuaför ve spor salonlarını ziyaret edip denetleyen Gömeç Kaymakamı Akgün Cora, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Gömeç İlçe Emniyet Müdürü Murat Görgülü, Gömeç İlçe Jandarma Komutanı Engin Demir, Gömeç Başhekimi Merih Dilbaz,Gömeç ilçe Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürü Ayşe Çetin, Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız ve Gömeç Esnaf Sanatkarlar odası Başkanı Osman Duran, esnaf denetimi ve sokaklarda maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirdiler.

Tüm ekipler sahada

Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği salgın sürecinde, Gömeç’te denetimler aralıksız devam ediyor. Gömeç protokolü ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşları denetledi. Sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Koronavirüs salgınının toplum sağlığını ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. İlçe genelindeki iş yerlerini tek tek denetleyen ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek uyarılarda bulundu.

Yoğun denetim

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Sayın Kaymakamımız ile birlikte esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Sosyal mesafeye uyup maske kullanımına dikkat edelim, temizliğe önem verelim yoksa ikinci dalga gelebilir. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Lütfen açıklanan tüm kurallara uyalım” dedi.

“Kurallara uyalım”

Gömeç Kaymakamı Akgün Corav ise, “Gönderilen genelge doğrultusunda tüm yaşam alanlarında devletimizin ilgili kurumları kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor” dedi. Kaymakam Corav, esnaf ve vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uyum sağlayan esnafa teşekkür eden Kaymakam Corav, devletimiz tarafından açıklanan tüm kurallara harfiyen uyulması gerektiğini hatırlattı.

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