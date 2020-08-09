'Başkomiser Nevzat' ismiyle telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama



Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde, dolandırmak istedikleri H.B.´yi (75) telefonla arayıp, kendilerini 'polis' olarak tanıtan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dolandırıcıların 'Başkomiser Nevzat' ismini kullandıkları ortaya çıktı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yaşayan emekli H.B.´yi ev telefonundan arayan dolandırıcılar, tüm bilgilerinin FETÖ'nün elinde olduğu, bankadaki yüklü miktarda parasına terör örgüt tarafından el koyulmaya çalışıldığı yalanını söyledi. Dolandırıcılar, H.B.'ye, operasyon düzenleyip, kendisine yardımcı olacakları yalanını da dile getirdi. Durumdan şüphelenen H.B. ise telefonu açıkken, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine evin çevresi ve Ayvalık çarşı merkezinde konuşlanan polis ekipleri, bankadan 90 bin euro çeken H.B.´yi takip eden 3 kişiyi tespit etti. Ekipler, dolandırıcılardan birini, H.B.´nin evine gidip, para dolu poşeti almak istediği anda suçüstü yakaladı. Diğer 2 şüpheli de evin önünde gözaltına alındı. H.B.´ye ise parası teslim edildi.

İbrahim Halil Polat (44), Osman Gerger (20) ve Burhan Ekmekçi (37) olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık şüphelilerinin 'Başkomiser Nevzat' ismini kullandıkları da ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2020-08-09 14:31:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.