Kaz Dağı Milli Parkı'nda orman yangını

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaz Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edremit'e bağlı kırsal Çamlıbel Mahallesi üst kısmında yer alan Kaz Dağı Milli Parkı sahasında orman yangını çıktı. Yangın gözetleme kulesinde, milli park alanından dumanlar yükseldiğini fark eden görevliler, durumu orman işletme ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme bünyesinde görevli 3 arazöz ve 2 tanker sevk edildi. Karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 300 metrekarelik alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-09 16:18:13



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