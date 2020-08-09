Balıkesir'de polis 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliyi yakaladı. Polis operasyonlar esnasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 6 ayrı çalışmada 8 kişiyi yakaladı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda; 23,21 gram metamfetamin maddesi, 2,10 gram esrar maddesi ve 1,95 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.