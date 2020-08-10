Çocuklar portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında Karesi Spor Toto Tesislerine ve Altıeylül Millet Bahçesine kurulan portatif havuzlarında pandemi kuralları çerçevesinde ücretsiz yüzme kursları başladı. Portatif yüzme havuzlar, özellikle yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından oldukça ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında İl Müdürlüğünce çocuklara ücretsiz, hijyenik şartlarda ve uzman eğitmenler eşliğinde verilen yüzme dersleri başladı. Sporun tabana yayılması ve erişilebilir olması amacıyla 19 ilde hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çocuklara yüzme imkanı sunuldu. Portatif yüzme havuzlarında pandemiye karşı genel hijyen kurallarına ve Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak çalışmalar sürdürülüyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de başarıyla devam eden Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile insan sağlığına birçok faydası bulunan özellikle de gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi yapılan yüzme havuzunun, çocuklarımız için güvenli ortamın sağlandığını aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, tüm tedbirler alınarak uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde çalışmaların başlatıldığını, velilerin endişe etmeden rahatlıkla çocuklarını getirebileceklerini belirtti. İl Müdürü Arıcıoğlu; “ Bakanımızın çok önem verdiği yüzme branşında amacımız çocuklarımıza bu sporu sevdirmek ve yüzmeyi öğretmek. Bu proje kapsamında belediyelerimizle, spor kulüplerimizle işbirliğimiz artarak devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.