Ayvalıklı sporcu Şenoduncu TAF kupasında 2. oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesini atletizmdeki yüz akı sporcularından Şahin Şenoduncu Ankara’da Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlene şampiyonada 2. olmayı başardı.

Daha önce katıldığı ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda elde ettiği altın madalya ve kupalarla Türkiye’nin atletizm bünyesindeki Yürüyüş Saporu dalında adeta gururu olan milli sporcu Şahin Şendoudncu, Ankara’da Nail Moran Atletizm Pisti’nde gerçekleşen şampiyonaya PTT Spor formasıyla katıldı.

Olimpiyat aday kadrosunda bulunan milli atlet Şenoduncu 10 bin metre Yürüyüş Şampiyonası’nda 42.14’lük derecesiyle ikinci olmayı başardı.

Yürüyüş dalında Türkiye’nin en başarılı sporcularından biri olarak kabul edilen Şahin Şenoduncu yaptığı açıklamada, Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek fazla antrenman yapamadan çıkmak zorunda olduğu yarışmada ikinci olmakla yetindiğini ifade ederek, bundan sonraki şampiyonalarda hedefinin birincilik kürsüsü ve uluslar arası yarışmalarda da İstiklal Marşımızı şeref kürsüsünden tüm dünyaya dinletmek olduğunu söyledi.

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