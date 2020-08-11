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Sındırgılılar leylekler için bu yıl da karanlıkta kaldı Leyleklerin ölmemesi için köyün elektrikleri kesildi

İHA

Sındırgılılar leylekler için bu yıl da karanlıkta kaldı Leyleklerin ölmemesi için köyün elektrikleri kesildi

"Doğal şehir" olarak bilinen Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bu yıl da leylek nöbeti başladı. Leyleklerin Sındırgı’ya geldiği gece saatlerinde leyleklerin zarar görmemesi için köylerin elektrikleri kesildi.
Yüksek gerilim hatlarına konan çok sayıda leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için bu sene de elektrikler kesildi. Avrupa’dan Afrika’ya göç eden yüzlerce leylek, Sındırgı’ya bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.
Durumu fark eden Karacalar mahalle muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin ölmemesi için elektrikleri kesti.
Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Karacalar, Derecikören ve Pelitören mahallelerinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da leylekler zarar görmesin diye elektrik kesintisi yaşandı.

Kurban etleri bozulmuştu
Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda mahallede konaklayan leylekler zarar görmesin diye 12 saat süreli elektrik kesintisi yaşanmıştı. Mahalle sakinleri de doğal yaşama olan saygısını kurban etlerinin bozulma pahasına göstermişti.
Leyleklerin göç dönemini takip eden, zarar görmemesi için ellerinden geleni yapan mahalle sakinleri bu yıl da aynı duyarlılığı gösterdi. Kurban Bayramı'ndan bir hafta sonrasına denk gelen göç döneminde mahalle sakinleri 34 saat boyunca elektriksiz kaldı.
Köylülerle birlikte sabaha kadar leylek nöbeti tutan Karacalar mahalle muhtarı Arif Anar, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda etlerimizin bozulma pahasına 12 saat elektriksiz kaldık. Leyleklerin geçiş sahası olduğu için bu sene de aynı Kurban Bayramı'ndan bir hafta sonra geldiler. 34 saat yine elektriğimiz kesildi. Leylekler geçişini tamamlayana kadar biz elektriksiz kalmaya razıyız. Yeter ki onlara zarar gelmesin” şeklinde konuştu.
Leylekler gün ağarana kadar evlerin çatılarında, minarelerde, ağaçlarda, elektrik direklerinde konakladılar. Gün ağarınca yola çıkan leylekler görsel bir güzellik de oluşturdu.

Sındırgı’da doğal yaşama saygı var
Belediye binası projesinde dahi leylek yuvasına yer verilmesi ile Türkiye’de tek olan ve ilçe merkezinde leyleklerin yaşadığı doğal şehir Sındırgı’da doğal yaşama saygı sonsuz. İlçe sakinleri, belediye yönetimi ve kamu kurumları da bu duyarlılığı sonuna kadar yerine getiriyor.
Doğal şehirde her şeyin doğal olduğunu, doğal yaşama saygının sonsuz olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "İlçemizde her şey doğal. Göç yolu olması sebebiyle leyleklerin uğrak yeri olan Sındırgı’mıza leyleklerimiz bu sene yine geldi. Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerimizin bulunduğu bölgede, direklere elektrik tellerine kondular. Bunu haber aldığımızda muhtarlarımızdan, bize bildirildi. Bizler de hemen ekiplerimizi yollayarak UEDAŞ marifetiyle elektrikler kesildi. Çok şükürler olsun leyleklerin ölümüne sebep olmaması için bizler gerekeni yaptık. Onlar da akşam geldikleri Sındırgı’nın bu bölgesinden sabaha karşıda uçtular gittiler. Doğal bir memlekette bulunan bütün öğeler de doğal oluyor. Memleketimizi korumak kollamak, bizim bölgemizdeki doğal yaşamı desteklemek, belediye olarak da bizim en büyük görevimiz. Doğal şehir, doğal varlıklarla çok daha güzel" dedi.

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