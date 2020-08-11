Balıkesir'de jandarma aranan 84 kişiyi yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 kişiyi ele geçirdiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 31 bin 739 kişi sorgulanırken, 3 kişi Altıeylül ilçesinde, 23 kişi Ayvalık'ta, 1 kişi Balya'da, 3 kişi Bandırma'da, 7 kişi Burhaniye'de, 20 kişi Edremit'te, 4 kişi İvrindi'de, 17 kişi Karesi'de, 1 kişi Kepsut'ta, 1 kişi Manyas'ta, 3 kişi Marmara ilçesi ve 1 kişi de Sındırgı ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 84 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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