Balıkesir'de jandarma aranan 84 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 kişiyi ele geçirdiler.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 31 bin 739 kişi sorgulanırken, 3 kişi Altıeylül ilçesinde, 23 kişi Ayvalık'ta, 1 kişi Balya'da, 3 kişi Bandırma'da, 7 kişi Burhaniye'de, 20 kişi Edremit'te, 4 kişi İvrindi'de, 17 kişi Karesi'de, 1 kişi Kepsut'ta, 1 kişi Manyas'ta, 3 kişi Marmara ilçesi ve 1 kişi de Sındırgı ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 84 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.