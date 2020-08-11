Balıkesir'de polis 13 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 13 ateşli silah ve bunlara ait 155 fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet Combat Marka 99 mm tabanca ve 2 fişek, Ayvalık İlçesinde, 1 adet Sig Sauer Marka 7,65 mm tabanca ve 5 fişek, Bandırma İlçesinde, 1 adet Llama Marka 7,65 mm tabanca 6 adet fişek, 1 adet sig sauer p226x Marka 9 mm tabanca ve 32 fişek, 1 adet Zoraki 814 kurusıkıdan bozma 7,65 mm tabanca, 1 adet Star B.Echeverria Eibar Espana S.A Marka 9 mm tabanca ve 15 adet fişek , 1 adet el yapımı markası olmayan 9 mm çaplı tabanca, 1 adet Blow Mini Mod 2003 marka kurusıkı tabanca, 1 adet King Shield Madein İtaly marka pompalı tüfek ve 86 fişek, Bigadiç İlçesinde, 1 adet Retay Dessert Eagle marka 9 mm kurusıkı ve 7 fişek tabanca, Burhaniye İlçesinde, 1 adet marka ve modeli olmayan 7,65 mm tabanca ve 2 fişek, 1 adet Browning marka 7,65 mm tabanca ve Susurluk İlçesinde, 1 adet Zoraki 298T Semi marka kurusıkı tabanca,olmak üzere toplam, 9 adet Ruhsatsız tabanca ve 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet Ruhsatsız tüfek, 155 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

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