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İşgale karşı sarı çizgi Sabah iş yerini açan esnaf sarı çizgiyi görünce şok oldu

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ekipleri kaldırım işgallerini azaltmak amacıyla gece yarısı kaldırımlara sarı çizgi çekti. Sabah iş yerini açan esnaf yeni uygulamayı görünce şok oldu.

İşgale karşı sarı çizgi Sabah iş yerini açan esnaf sarı çizgiyi görünce şok oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ekipleri kaldırım işgallerini azaltmak amacıyla gece yarısı kaldırımlara sarı çizgi çekti. Sabah iş yerini açan esnaf yeni uygulamayı görünce şok oldu.
Bandırma Belediyesi şehrin işlek caddelerindeki kaldırım işgallerini önlemek amacıyla harekete geçti. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda esnafla yapılan toplantının ardından meydan çevresinde açık alan işgalleri tek sıraya düşürüldü. Pazartesi gecesi de belediye ekipleri, Şehit Süleyman Bey Caddesi'nde kaldırımlara sarı çizgiler çizerek esnafın işgaliye alanını belirledi.
Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf ise sarı çizgileri görünce şaşkınlık yaşadı. Bandırma Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de esnafın çizgilere uyup uymadığını denetlemek için cadde üzerinde denetimlere başladı. Yiyecek sektöründe faaliyet gösteren esnafa ise işgaliye konusunda farklı uygulamalar yapılacağı ve alanlarının geniş tutulacağı öğrenildi. Bandırma Belediyesi'nin Şehit Süleyman Bey Caddesi'nde başlattığı sarı çizgi uygulamasının Bandırma'daki diğer cadde ve sokaklarda devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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