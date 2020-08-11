Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (1)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (1)

DHA

Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (1)


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'nde, sazlık alanda yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor. 
Edremit'e bağlı turistik Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisindeki sazlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arazözlerle sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan da helikopterle müdahaleye başlandı. Yoğun duman, Edremit ilçe merkezinden de görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-11 15:29:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit Körfezi'nde yangın Alevler plaja yaklaşıyor
YEREL HABERLER Edremit Körfezi'nde yangın Alevler plaja yaklaşıyor
ASA Edremit’te yangın Sahilde çıkan yangın bir anda büyüdü Bekir Terzioğlu- Emrah Elmas BALIKESİR (İHA) - Balıkesir’in Edremit ilçesi sahil kesimi olan Zeytinli Altınkum Mahallesi’nde çıkan sazlık yangını bir anda büyüdü. Yangının yerleşim alanlarını tehdit ettiği öğrenildi. Göçmen kuşların duraklama noktası olan alanda alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Alevlere yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. Sahilde bulunan turistlerin de panik yaşadığı yangının büyümesinden endişe ediliyor.
YEREL HABERLER ASA Edremit’te yangın Sahilde çıkan yangın bir anda ...
Karesi’de pandemi denetlemesi
YEREL HABERLER Karesi’de pandemi denetlemesi
Restoranda çıkan yangın ormanlık alan sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Restoranda çıkan yangın ormanlık alan sıçramadan ...
Burhaniye´de su sıkıntısı 2 mahalleyi karşı karşıya getirdi
YEREL HABERLER Burhaniye´de su sıkıntısı 2 mahalleyi karşı karşıya ...
Mağaza açılışını deveyle yaptılar
YEREL HABERLER Mağaza açılışını deveyle yaptılar
Karesi Türk kültürüne ışık tutacak Karesi’de ortak akla değer veriliyor
YEREL HABERLER Karesi Türk kültürüne ışık tutacak Karesi’de ortak ...
Balıkesir Milli Eğitimin 18 Erasmus projesine 532 bin avro hibe
YEREL HABERLER Balıkesir Milli Eğitimin 18 Erasmus projesine 532 bin ...
Öğrenci Dostu Bir Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
YEREL HABERLER Öğrenci Dostu Bir Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
Açılışı yapılmayan parkı çöplüğe çevirdiler Başkan Avcı, "Vatandaşların Sultan Alparslan Kültür evine sahip çıkmaları ve korumalarını istiyoruz"
YEREL HABERLER Açılışı yapılmayan parkı çöplüğe çevirdiler Başkan ...
Jandarmadan trafiğe havadan denetim Helikopterli denetimde 8 araca 2 bin 300 TL ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan trafiğe havadan denetim Helikopterli ...
İşgale karşı sarı çizgi Sabah iş yerini açan esnaf sarı çizgiyi görünce şok oldu
YEREL HABERLER İşgale karşı sarı çizgi Sabah iş yerini açan esnaf ...
Balıkesir'de polis 13 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 13 silah ele geçirdi
Balıkesir'de jandarma aranan 84 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma aranan 84 kişiyi yakaladı
Jandarmada trafikte 4 bin 438 aracı denetledi Jandarma denetimlerde sürücülerle toplam 56 bin TL ceza uyguladı
YEREL HABERLER Jandarmada trafikte 4 bin 438 aracı ...
Sındırgılılar leylekler için bu yıl da karanlıkta kaldı Leyleklerin ölmemesi için köyün elektrikleri kesildi
YEREL HABERLER Sındırgılılar leylekler için bu yıl da karanlıkta ...
Kepsut'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kepsut'ta orman yangını
Edremit’te uçurtma sörfü yapan genç ve kurtarmaya gidenleri cankurtaranlar kurtardı Kuzey Ege’de ölümle burun buruna gelen 4 kişinin yardımına cankurtaranlar koştu
YEREL HABERLER Edremit’te uçurtma sörfü yapan genç ve kurtarmaya ...
Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı
YEREL HABERLER Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran ...
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alınamıyor Arazi şartları nedeniyle yangına müdahale edilemiyor
YEREL HABERLER Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına ...
Ayvalık’ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir’de korkutan yangın
YEREL HABERLER Balıkesir’de korkutan yangın
Balıkesir'de korkutan yangın
YEREL HABERLER Balıkesir'de korkutan yangın
Açacağı serginin tanıtımını at arabasında eserlerini gezdirerek yaptı
YEREL HABERLER Açacağı serginin tanıtımını at arabasında eserlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X