Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (1)

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'nde, sazlık alanda yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Edremit'e bağlı turistik Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisindeki sazlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arazözlerle sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan da helikopterle müdahaleye başlandı. Yoğun duman, Edremit ilçe merkezinden de görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-11 15:29:35
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