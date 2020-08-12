Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

İHA

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde 5 yıl önce sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş ürün yelpazesini genişletti.

Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde 5 yıl önce sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş ürün yelpazesini genişletti.
KOSGEB’den de aldığı krediyle hem üretimini hem de çalışan sayısını arttıran Serap Karakaş, vücudun, ihtiyaçlarına göre 1 kilodan 10 kiloya kadar fonksiyonelli makarna ürettiklerini açıkladı. Öğretmen olan eşi Nadir Karakaş’ın emekli olması sonrası eşinin baba ocağı olan kırsal Kulak Mahallesi'ne yerleşen ve burada kırlardan ve bahçesinden komşu kadınlarla birlikte sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş, sonrasında ürün yelpazesine tarhana ve sebze püreli arpa şehriyeyi de kattı. Karakaş, şimdilerde ihracata hazırlanıyor. Karakaş, "Bizler vücudun ihtiyacına göre makarna üretiyoruz, bebekler, sporcular, yetiştirme döneminde ayrı, midesinden rahatsız hastalar, kemoterapi gören, otizmli olan hastalar için soya ve mısır hiç kullanmıyoruz. Tüm sebzelerimizi kendimiz yetiştirip, püre yapıp makarna ile birleştiriyoruz. İhracat için güzel beklentilerimiz var, biz sağlam partnerlerle yola çıkmak istiyoruz. İhracat belgemizi almak üzereyiz, Almanya ve Hollanda ile konteyner sevkiyatlarımız başladı. Kapasitemiz artık günlük bir tonu buluyor, bu rakam da bizim gibi aile şirketi için gurur verici, hastalanmadan sağlığımıza nasıl katkı yapacağız, bakliyat unlarıyla üretim yapıyoruz. Son günlerde adı çok geçiyor, özellikle Covid19 için bağışıklığı güçlendirici mürver ekstresi koyuyoruz. Tüketicimizin talebi, ihtiyacı doğrultusunda makarnalar üretiyoruz, makarnayı bir beslenme aracından çok, çok fonksiyonelli bir ürün haline getiriyoruz" dedi.
Halen on kişiyi istihdam eden Karakaş, amacının ürün yelpazesini daha da genişleterek, daha çok kişiye istihdam sağlamak olduğunu söylerken, kendilerine her zaman destek olan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya’ya da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta “Plastik Aşklar” rüzgarı esti Oya Başar ile Begüm Birgören Covid 19 pandemisi nedeniyle 5 ay sonra yeniden sahnede
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “Plastik Aşklar” rüzgarı esti Oya Başar ...
Burhaniye’de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya ...
Göçebe kuşların yuvası küle döndü Alevlere teslim olan sazlık siyaha büründü
YEREL HABERLER Göçebe kuşların yuvası küle döndü Alevlere teslim ...
Ayvalık’ta Kovit 19 ‘a karşı denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Kovit 19 ‘a karşı denetimler sürüyor
Ümit Arslan Balıkesirspor için adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Ümit Arslan Balıkesirspor için adaylığını açıkladı
Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (2)
YEREL HABERLER Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (2)
Denizde fenalaşan kişi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Denizde fenalaşan kişi kurtarılamadı
Gönen'de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Gönen'de korona virüs denetimi
Yorganları yakalım derken sazlık alanı yaktılar Sazlık yangınına neden olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yorganları yakalım derken sazlık alanı ...
Telefon dolandırıcılarını polise yakalatan teyze o anları anlattı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarını polise yakalatan teyze o ...
Manyas’ta 9 camide imam yok
YEREL HABERLER Manyas’ta 9 camide imam yok
Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı
YEREL HABERLER Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs ...
Vali Şıldak denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Vali Şıldak denetimlere katıldı
Vali Hasan Şıldak Kızılay'a kan verdi
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak Kızılay'a kan verdi
Erdek Kaymakamı Atasoy: “Covid-19'la el birliğiyle mücadele ederek kazanacağız”
YEREL HABERLER Erdek Kaymakamı Atasoy: “Covid-19'la el birliğiyle ...
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, “Gelir ve gideri dengeledik” Pandemi nedeniyle yılın ilk altı ayında gelir sıkıntısı yaşanmasına karşın bütçe nefes aldı
YEREL HABERLER Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, “Gelir ve gideri ...
Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (1)
YEREL HABERLER Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (1)
Edremit Körfezi'nde yangın Alevler plaja yaklaşıyor
YEREL HABERLER Edremit Körfezi'nde yangın Alevler plaja yaklaşıyor
ASA Edremit’te yangın Sahilde çıkan yangın bir anda büyüdü Bekir Terzioğlu- Emrah Elmas BALIKESİR (İHA) - Balıkesir’in Edremit ilçesi sahil kesimi olan Zeytinli Altınkum Mahallesi’nde çıkan sazlık yangını bir anda büyüdü. Yangının yerleşim alanlarını tehdit ettiği öğrenildi. Göçmen kuşların duraklama noktası olan alanda alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Alevlere yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. Sahilde bulunan turistlerin de panik yaşadığı yangının büyümesinden endişe ediliyor.
YEREL HABERLER ASA Edremit’te yangın Sahilde çıkan yangın bir anda ...
Karesi’de pandemi denetlemesi
YEREL HABERLER Karesi’de pandemi denetlemesi
Restoranda çıkan yangın ormanlık alan sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Restoranda çıkan yangın ormanlık alan sıçramadan ...
Burhaniye´de su sıkıntısı 2 mahalleyi karşı karşıya getirdi
YEREL HABERLER Burhaniye´de su sıkıntısı 2 mahalleyi karşı karşıya ...
Mağaza açılışını deveyle yaptılar
YEREL HABERLER Mağaza açılışını deveyle yaptılar
Karesi Türk kültürüne ışık tutacak Karesi’de ortak akla değer veriliyor
YEREL HABERLER Karesi Türk kültürüne ışık tutacak Karesi’de ortak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X