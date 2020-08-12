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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avşa'da yangında evler zarar gördü

İHA

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda Roman vatandaşların oturduğu mahallede çıkan yangında çok sayıda ev zarar gördü.

Avşa'da yangında evler zarar gördü

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda Roman vatandaşların oturduğu mahallede çıkan yangında çok sayıda ev zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre; Avşa Adası’nda Roman vatandaşların oturduğu mahallede bir evden alevlerin yükselmesi üzerine büyük panik yaşandı. Yangın ihbarının ardından olay yerine kısa sürede gelen Marmara İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı Avşa Adası İtfaiye Müfreze ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen çok sayıda ev yanmaktan kurtulamadı. Kimsenin yaralanmadığı sadece mal kaybının meydana geldiği yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından olduğu bildirildi.
Avşa Adası’nda çıkan yangının ardından sokakta kalan ailelerin yardımına koşan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, evsiz kalan vatandaşların geçici olarak konaklamalarının sağlandığını söyledi. Öncelikli olarak 30 adet konteyner evlerin tedariki için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Aksoy, “Konteyner evlerin alımı için ihale aşamasına geçildi. Bu süre içinde evsiz kalan vatandaşlarımız kesinlikle mağdur edilmeyerek belediyemiz tarafından geçici olarak konaklamaları sağlanacaktır. Rabbim milletimizi kazadan ve her türlü belalardan korusun” dedi.

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ASA Edremit’te yangın Sahilde çıkan yangın bir anda büyüdü Bekir Terzioğlu- Emrah Elmas BALIKESİR (İHA) - Balıkesir’in Edremit ilçesi sahil kesimi olan Zeytinli Altınkum Mahallesi’nde çıkan sazlık yangını bir anda büyüdü. Yangının yerleşim alanlarını tehdit ettiği öğrenildi. Göçmen kuşların duraklama noktası olan alanda alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Alevlere yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. Sahilde bulunan turistlerin de panik yaşadığı yangının büyümesinden endişe ediliyor.
YEREL HABERLER ASA Edremit’te yangın Sahilde çıkan yangın bir anda ...

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