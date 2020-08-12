Karesi’ye AB’den 274 bin Avroluk hibe desteği

Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı isimli proje 274 bin 382 EURO’luk proje kabul edildi. 24 ay sürecek proje ile ilçedeki yüzlerce çiftçiye eğitim verilecek.

Karesi Belediyesi mevcut belediye hizmetleri yanında kültürel, sanatsal ve sosyal çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı isimli proje kabul edildi. 274 bin 382 EURO’luk bütçeyle kabul edilen ve 24 ay sürecek proje ile ilçedeki yüzlerce çiftçiye eğitim verilecek. Projede Balıkesir Üniversitesi, Stowarzyszenie Arid (Polonya), İnsytut Hodowli Aklimatyzacji Roslin Panstwowy (Polonya), Growth Coop S. C00p (İspanya) ve Fundacion Universitat Jaume i Empresa (İspanya) proje ortakları olarak yer alacak.

Ekolojik ve organik tarım özendirilecek

Proje kapsamında çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturulacak. Proje ile yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlanacak.

Başkan Orkan: “Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşacağız”

Projenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarını başarılarından dolayı kutlayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin üreticilerin yanında olduğunu söyledi. Karesi Belediyesi’nin uluslararası çalışmalara imza atmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Orkan, “Uluslararası alanda çevre ve tarım konularında yapılacak çalışmalarla Belediyemize yeni birikimler kazandıracağız. Karesi Belediyesi olarak bilgilerimizi yurtdışı ortaklarımızla karşılıklı paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

17 Uluslararası 3 yerel proje sonucu bekleniyor

Proje çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Orkan “Belediyemizin projelerini istihdam, eğitim, sosyal politika ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara odaklandırdık. Yaptığımız çalışmaların karşılıklarını zamanı geldikçe alıyoruz. Balıkesir Üniversitesi ile birlikte yürüteceğimiz projede Prof. Dr. Ergün Demir proje ortağı ve öğretim üyesi Dr. Fatmagül Tolun proje araştırmacısı olarak görev alacak. Şuanda hali hazırda sonuçlarının açıklanmasını beklediğimiz 17 uluslararası proje ve 3 yerel proje bulunmaktadır” diye konuştu.

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