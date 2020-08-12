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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkana konserli veda

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, başkanı olduğu Engürü Sitesi'nde yapmış olduğu çalışmalarla sadece ilçede değil, tüm bölgede büyük takdir kazanan Gürsel Uslu, 8 yıllık görevinin ardından görkemli bir veda gecesi ile uğurlandı.

Başkana konserli veda

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, başkanı olduğu Engürü Sitesi’nde yapmış olduğu çalışmalarla sadece ilçede değil, tüm bölgede büyük takdir kazanan Gürsel Uslu, 8 yıllık görevinin ardından görkemli bir veda gecesi ile uğurlandı.
Engürü Sitesi’nin sosyal kompleksi olan Zeybek Restoran’da, birbirinden seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşen gecede; “O Ses Türkiye” yarışmasının finalisti Dirim Bayhan ile Rising Star Türkiye finalisti Bora Denev sahne aldı. Gecede konuşan Engürü Sitesi Onursal Başkanı Gürsel Uslu, yaklaşık 9 yıllık hizmet döneminde BASKİ’nin Sahilkent’teki derin deşarj hattını yenilemesi sayesinde Engürü Sitesi’nin ikinci mavi bayraklı plaja sahip olmasının gururunu yaşadığını söyledi.
Bu konuda hassas çalışmalarının yanı sıra Sahilkent Mahallesi’nde hatalı yer seçimi nedeniyle Ayvalık Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıl önce kurulan ve çalıştığı kısa sürede bile hiçbir işe yaramayıp, sadece koku sorunu oluşturarak bölgeyi yaşanmaz hale getiren Arıtma Tesisi’nin kapatılarak Badavut bölgesindeki Biyolojik Arıtma Tesisi’ne entegre edilmesini sağlayan BASKİ Genel Müdürü Günal’a teşekkür eden Gürsel Uslu, site içerisindeki Mitralyöz Burnu mevkiindeki plaj içerisinde bulunan baz istasyonunun kaldırılması konusunda da destekleri nedeniyle Ayvalık Belediyesi’ne teşekkür etti.
Göreve geldikleri ilk günden bu yana site içerisindeki yolların sürekli onarımı ve sitenin en büyük sorunlarından biri olan su sorununu açtıkları 3 ayrı sondaj kuyusu ile çözdüklerini hatırlatan site sakinlerinin “Efsane Başkan” olarak nitelendirdiği Gürsel Uslu, “Ama bizim en çok üzerinde durduğumuz özel iki firma tarafından plajımızın açıklarındaki Yumurta Adası ile Çiçek Adası mevkisine kurulan balık çiftliklerinin kaldırılması oldu. Bu süreçte ilçemizdeki çevreci tüm sivil kuruluşlarından tam destek aldık. Bu uğurda verdiğimiz mücadelemiz ulusal ve yerel medyada geniş yer buldu. Balık çiftliklerinin kaldırılması sürecinde dönemin AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’in bizlere çok büyük desteği oldu. Kendisine ve Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler hanımefendiye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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