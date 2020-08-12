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BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Yeni Öğrencilerimizi Bekliyoruz”

İHA

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, tercih döneminin son günlerine girilirken, üniversitenin sunmuş olduğu olanaklar hakkında bilgiler vererek, aday öğrencileri Balıkesir Üniversitesi ailesine katılmaya davet etti.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Yeni Öğrencilerimizi Bekliyoruz”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, tercih döneminin son günlerine girilirken, üniversitenin sunmuş olduğu olanaklar hakkında bilgiler vererek, aday öğrencileri Balıkesir Üniversitesi ailesine katılmaya davet etti.
Kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Darulmuallimin’e uzanan ve resmi kuruluşu 1992’de gerçekleşen Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasında yer alıyor. Uluslararası düzeyde faaliyet yürüten BAÜN, birçok farklı akademik alanda kendini kanıtlamış durumda. Köklü geçmişe sahip ve yeni kurulan eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran üniversite; çağdaş, yenilikçi, uluslararası standartlarda eğitimöğretim hizmeti sunan; örnek bir eğitim kurumu olarak Balıkesir’e ve ülkeye değer katmaya devam ediyor.

Rektör İlter Kuş: “Her türlü olanaklarımız var”
12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ile 23 araştırma ve uygulama merkezi bulunan BAÜN’de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; üniversitenin, sunduğu akademik çalışmaların yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakları ile yeni öğrencilerini beklediklerini dile getirdi. Üniversite tercih dönemlerinde öğrencilerden yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Üniversitemiz; eğitimde, bilimde, sanatta çağdaşlığı hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemiz, faaliyet gösterdiği her alanda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif kapasiteye sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Milli ve yerli duruşunu her platformda gösteren üniversitemizde öğrencilerimizin, mesleki bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında ülkemize ve tüm insanlığa faydalı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ahlaklı, bilgili, çalışkan ve üretken bireyler olmaları için de özen göstermekteyiz. Üniversitemizde eğitimin uluslararası nitelikte olduğunun belgesi olan Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (AKTS), Çift Anadal Programı (ÇAP) ve farklı birçok ülkedeki üniversitelerle gerçekleştirilen öğrenci değişim hareketi gibi olanaklarla, ayrıcalıklı bir eğitim fırsatı sunuluyor. Ayrıca başta şehit ve gazi çocuklarımız için olmak üzere sunmuş olduğumuz ücretsiz barınma ve beslenme gibi olanaklar da bulunuyor” dedi.

"Balıkesir Öğrenci Dostu Bir Şehir"
Üniversiteye adını veren Balıkesir’in; Ege ve Marmara bölgelerinin kesişim noktasında, güvenli, huzurlu, başta üç büyük kent ile olmak üzere ulaşımı kolay, öğrenci dostu bir şehir olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Öğrencilerimiz üniversitemizde bulundukları süre boyunca Balıkesir’in tarihi, kültürel, doğal, sosyal ve turistik zenginliklerini keşfediyor, şehrimizde birbirinden güzel anılar biriktiriyor, çok değerli dostluklar kuruyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, bu köklü eğitim yuvasının bir parçası olmaya, aydınlık geleceklerini inşa edebilecekleri üniversitemize ve Balıkesir’e davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Yeni Bölüm ve Programlar Açıldı"
Balıkesir Üniversitesi, farklı birimlerinde bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek yeni bölümler ve programlarla da büyümeye devam ediyor. 20202021 eğitimöğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve Kepsut Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ilk öğrencilerini kabul edecek. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne 60, Grafik Bölümüne 50, Özel Güvenlik ve Koruma Programına da 40 öğrencilik kontenjan ayrıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ilk öğrencilerini kabul edecek olan yeni bölümlerin, üniversite ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulunurken, Balıkesir Üniversitesinin, faaliyet yürüttüğü her alanda nitelikli çalışmalarıyla gelişimini hızla sürdüreceğini vurguladı.

Akademik Yapı
Fakülteler: FenEdebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edremit Zeytincilik Enstitüsü. Yüksekokullar: Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu. Meslek Yüksekokulları: Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Ayvalık Meslek Yüksekokulu, Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Bigadiç Meslek Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu, Dursunbey Meslek Yüksekokulu, Edremit Meslek Yüksekokulu, Havran Meslek Yüksekokulu, İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kepsut Meslek Yüksekokulu, Savaştepe Meslek Yüksekokulu, Sındırgı Meslek Yüksekokulu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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