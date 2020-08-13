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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

DHA

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı


Hüseyin EMCAN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Eşeler Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir Kepsut ilçemize bağlı Eşeler mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.08.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Kepsut Hüseyin EMCAN
2020-08-12 23:34:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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