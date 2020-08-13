Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Hüseyin EMCAN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Eşeler Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir Kepsut ilçemize bağlı Eşeler mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.08.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Kepsut Hüseyin EMCAN
2020-08-12 23:34:35
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