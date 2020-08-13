Kalp krizi geçiren hastanın imdadına helikopter ambulans yetişti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta tedavi için helikopter ambulans ile İzmir'e sevk edildi. Saniyelerle yarışılan olayda kalp krizi geçiren hastaya zamanında müdahale edildiği öğrenildi.

Edremit Özel Körfez Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde koroner kalp hastalığı ve karaciğer yetmezliği tanısı ile yatmakta olan R.D. (59) aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren hasta için ileri tetkik, tedavi (bypass), üst merkez ihtiyacı nedeniyle 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim Araştırma hastanesine nakli için 112 Komuta Kontrol Merkezimiz ve İzmir 112 nakil birimi tarafından yer bulundu.

112 Komuta Kontrol Merkezi hastanın hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçti. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hasta için helikopter ambulans Balıkesir’in Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanına yönlendirildi. R.D.'nin Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile İzmir’e havadan nakli gerçekleştirildi. Hastaya zamanında müdahale edildiği tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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