Balıkesir'de İl koordinasyon toplantısı yapıldı Vali Şıldak, "Daha güçlü ve gelişmiş bir Balıkesir için çalışıyoruz"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında ilçe kaymakamlarının katılımlarıyla Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Şıldak’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Çek ve ilçe kaymakamları katıldı. İlçelerde yürütülen ve planlanan çalışmalar ile uygulanacak projelerin değerlendirildiği toplantıda Vali Şıldak Balıkesir genelinde kapsamlı, hızlı ve bütün süreçlerin takip edildiği bir çalışma ortamı oluşturacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da bir bölümüne katılarak çalışmalarıyla ilgili Bilgi aktardıkları toplantıda, pandemi tedbirleri, yatırımlar, sosyal projelerin, ilçelerdeki ihtiyaç ve talepler ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.