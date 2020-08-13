Karesi’de yeşil alanların ve kent mobilyalarının bakımı yapılıyor

Karesi Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanların bakım ve temizliği çocuk parklarının onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Karesi Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanların bakım ve temizliğini yapmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki park ve yeşil alanlar ile orta ve yan refüjlerin periyodik olarak temizlik ve bakımları yapılıyor. Çalışmalar dahilinde süs havuzu temizliği, çim ve ot biçimi, gece ve gündüz sulama, yabani ot temizliği ve süs bitkilerinde budama işlemleri program dahilinde devam ediyor.

27 merkez mahallede bulunan park, yeşil alan, refüj ve ağaçlandırma sahalarında toplam 348 bin 877 m’lik 277 adet alan ile 43 adet kırsal mahallede bulunan park, yeşil alan ve meydanlarda bakım çalışmaları rutin olarak yapılıyor. Merkez mahallelerde 956 bin 614 m kaldırım üzeri yabani ot biçimi tamamlanmış olup, çalışmaları devam ediyor.

Yeşil alanların temizliğinin ve bakımının yanı sıra Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda da çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Parklar, okul ve cami bahçelerindeki çeşitli nedenlerle bozulan, kırılan çocuk oyun grubu ve kent mobilyalarının tamir ve bakımını yapan ekipler, fonksiyonelliğini yitirmiş kent mobilyalarını ise çağdaş şehircilik anlayışı ile yapılmış yeni kent mobilyaları ile değiştiriyor.

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