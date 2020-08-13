Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Ali Engin askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bandırmalıların "Koreli Dede" lakaplı sevilen Gazisi Mehmet Ali Engin, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gazi Engin için koronavirüs önlemleri nedeniyle Bandırma Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Engin askeri tören kıtasının nezaretinde ebedi istiratgahına defnedildi.

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