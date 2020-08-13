Yaralı kuşa jandarma şefkati

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu yırtıcı kuş yetkililere teslim edildi.

Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, devriye görevi sırasında Erdek İlçesi AşağıyapıcıTatlısu Mahalleleri yol ayrımında yol kenarında doğada nadir olarak görünen yırtıcı kuşlar arasında yer alan yaralanmış “Saz Delicesi ” türü kuş buldu.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile irtibat kuran jandarma ekibi, yaralı kuşu veteriner ekibe teslim ederek, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’ne teslim edilmesini sağladı.

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