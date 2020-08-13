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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni normal süreçte esnaflar yardım talep etti

İHA

Balıkesir'in Edremit İlçesinde bugün Edremit Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası yönetimi pandemi sonrasında yeni normal dönemde yaşadıkları mağduriyet giderilmesi için devlet büyüklerine seslendiler.

Yeni normal süreçte esnaflar yardım talep etti

Balıkesir’in Edremit İlçesinde bugün Edremit Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası yönetimi pandemi sonrasında yeni normal dönemde yaşadıkları mağduriyet giderilmesi için devlet büyüklerine seslendiler.
Edremit Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan yaptığı açıklamada, "İnsan sağlığı konusunda hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı da açıkça belirtmek isteriz. Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız sosyalleşmek ve stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır ve yakın zamanda kepenkleri tamamen kapatacaktır." dedi.
Edremit Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan ardından,"Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımızdan talep ediyor bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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