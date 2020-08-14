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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

İHA

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Spor Toto Karesi Park tesislerine kurulan Portatif Yüzme Havuzumuzu ziyaret ederek, yüzme kurslarını yerinde incelediler.

Balıkesir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Spor Toto Karesi Park tesislerine kurulan Portatif Yüzme Havuzumuzu ziyaret ederek, yüzme kurslarını yerinde incelediler.
Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği 19 ilde 100 portatif yüzme havuzlarında hem geleceğin şampiyon yüzücüleri yetişiyor, hem de yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar bu imkandan yararlanıyor. Uzman eğitmenlerin eğitim verdiği havuzlarda her türlü tedbir ve önlemler alındı. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle Spor Toto Karesi Park tesislerine kurulan portatif havuzda yüzme öğrenen çocukları Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Karesi İlçe Müdürü Adem Özalp ziyaret ettiler. Karesi Belediye Başkanı Orkan ve İl Müdürü Arıcıoğlu, kurslara katılan çocuklarla bir süre sohbet ederek, onlarında bu kurslarla ilgili görüş ve önerilerini dinlediler.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan; “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gerçekleştirdiği projeyle Spor Toto Karesi Park tesislerimize kurulan portatif havuzda yüzme öğrenen çocuklarımıza misafir olduk. Çocuklarımızın güler yüzleri ve mutluluğu bize de enerji verdi. Bu projeyi gerçekleştirerek sporu tabana yayan, çocuklarımıza bu mutluluğu yaşatan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.
Yüzme sporunun önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Çocuğunuzun erken yaştan itibaren spor yapmaya başlaması tabii ki çok önemli Ancak hangi spor dalına yoğunlaşacağını seçmek de son derece kritik bir karar süreci gerektiriyor. Erken yaşta yüzmeye başlayıp bunu bir yaşam tarzı haline getirmenin sağlığa son derece olumlu etkileri olduğu uzun zamandır biliniyor. Vücudun tamamını çalıştırıp kas ve kemikler, kalp ve ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkilere sahip olan yüzme sporuna çocuğunuzu küçük yaşta alıştırmak, ona sağlıklı bir yaşam sunmanın anahtarlarından biri. Çocuğunuza erken yaşta yüzmeyi öğretmek onun için sağlıklı bir geleceği garanti etmek demektir. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile ne kadar çok çocuğumuza ulaşabilirsek sağlıklı bir neslin yetişmesi hedefine o kadar çok yaklaşırız. 813 yaş grubu ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde verilen yüzme kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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