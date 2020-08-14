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Bakan Murat Kurum ve Başkan Yücel Yılmaz Gençlik ve Kovid-19 politikaları zirvesinde konuştu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 134 ülkenin katıldığı zirveye ev sahibi oldu

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmacı olarak yer aldığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, BMHABITAT ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 134 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Gençlik ve KOVİD19 Politikaları Zirvesi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in salgınla mücadelesini anlattı.

Bakan Murat Kurum ve Başkan Yücel Yılmaz Gençlik ve Kovid-19 politikaları zirvesinde konuştu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 134 ülkenin katıldığı zirveye ev sahibi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmacı olarak yer aldığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, BMHABITAT ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 134 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Gençlik ve KOVİD19 Politikaları Zirvesi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in salgınla mücadelesini anlattı.
Gençlik ve KOVİD19 Politikaları Zirvesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UNHABITAT) ortaklığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile UNHABITAT İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif başta olmak üzere çeşitli ülkelerden; hükumet temsilcileri, gençlik liderleri, uzmanlar ve akademisyenlerin katıldığı zirvede Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da gençlere seslendi, Balıkesir ve Türkiye'nin KOVİD19 ile mücadelesini anlattı.
Bakan Kurumdan Sağlıklı ve dayanıklı şehir vurgusu
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünya genelinde 750 binden fazla insanın ölümüne neden olan COVİD19 salgınının insan ve doğa arasında denge kurmanın önemini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Salgından en çok etkilenenlerin başında yeterli ve temiz suya erişimi olmayan, belediye hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanamayan, düzensiz yerleşim yerlerinde yaşayan insanların geldiğini hatırlatan Bakan Kurum, dünyada 2,5 milyar insan temiz su ve atıksu hizmetlerinden mahrum olduğunu belirterek "Bu bağlamda sağlıklı ve dayanıklı şehir yaklaşımının önemi pandemi ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye olarak biz de COVİD19 karşısında acil önlemlerin ötesinde insan sağlığının korunması için çevre ve şehircilik faaliyetlerimizin bütüncül şekilde ele alınması için çalışıyoruz. Bakanlığımızca yürüttüğümüz tüm projeleri insan, çevre ve çözüm odaklı ilkelerle hazırlıyor ve hayata geçirmeye gayret ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Başkan Yılmaz, "Güvenli ve yaşanabilir şehirler tasarlamalıyız"
COVİD19 salgınından milyonlarca insanın etkilendiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yerel yönetimlerin salgınla mücadele kritik bir rol oynadığını kaydetti. Düzensiz yerleşimlerin vaka ve ölüm oranlarının yüksek olduğu bölgelerin başında geldiğini söyleyen Başkan Yılmaz "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de şehirdeki tüm paydaşların katılımıyla salgınla mücadele etkin bir rol aldık. Halkın ihtiyaçları konusunda ilk temas noktası olan bizler, bu süreçte yaşanması muhtemel riskleri hızlı bir şekilde analiz ederek bütünlüklü bir salgınla mücadele politikası belirledik" dedi.
Balıkesir'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Yılmaz, salgın sonrasının da iyi planlanması gerektiğini ifade ederek "Bu tür insani krizlerin ve salgınların, yaşam ile kentlerin bir parçası olacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak 'güvenli ve yaşanabilir bir yaşam ortamı nasıl tasarlanabilir' sorusu üzerine birlikte kafa yormamız gerekiyor." dedi.
Başkan Yılmaz, Gençlere seslendi
Konuşmasında çalışmalara verdiği destek için Bakan Murat Kurum'a teşekkür eden Başkan Yücel Yılmaz, gençlere seslendi. Başkan Yılmaz "Gençler, yaşamakta olduğumuz bu olağanüstü dönem; sizlerin enerjisine, cesaretine ve yenilikçi zihinlerinize en çok ihtiyaç duyduğumuz dönem. Yaşanan bu süreç gösterdi ki salgınla mücadelede başarı; sadece kendini değil toplumu düşünen, toplum için sorumluluk alan gençlerle gelecek. Unutmayın, sizlerin söyleyecekleri, sizlerin duyarlılığı fark oluşturacaktır" dedi.
Görüşmeler 4 oturumda gerçekleştirildi
Gençlik ve KOVİD19 ile ilgili iyi uygulama örneklerinin görüşüldüğü ve 4 oturumda gerçekleştirilen zirvede; "Gayri Resmi Yerleşimlerde KOVID19 ile Mücadele için İnovasyon ve Teknoloji", "Gençlerin Önderliğinde KOVID19 Acil Durum Müdahalesi ve En İyi Uygulamalar", "Bir Topluluğu Gerektirir: Çok Paydaşlı Bir Yaklaşım" ve "Yerel Yönetimlerin KOVID19'a Yanıtı" konu başlıkları altında bilgi, deneyim ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.
134 Ülkeden temsilci katıldı
Gençlere yönelik politikalar ve KOVİD19 ile mücadele çalışmalarının istişare edildiği Gençlik ve KOVİD19 Politikaları Zirvesi, 134 ülkeden katılımcının katkılarıyla gerçekleştirildi. BMHABITAT’ın hazırlayacağı “Gençlik ve KOVİD19 Politika Raporu”nun istişare süreçlerini başlatmak için bir zemin oluşturacak zirve aynı zamanda gençler ve sivil toplum kuruluşları için de bir yol haritası olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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