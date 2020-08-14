Tarihi eserler ile yakalandı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahsın evinde tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle Edremit KOM Grup Amirliği tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan arama sonucunda, doksan adet tarihi eser sikke, bir adet tarihi eser ok ucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.

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