Balıkesir'de orman yangını



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ve Havran ilçesi sınırında yer alan Kartal Çeşmesi mevkiinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Edremit ve Havran ilçelerinin kesiştiği Kartal çeşmesi mevkiinde çıktı. Boş bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 7 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve 3 tanker ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-15 03:22:26



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