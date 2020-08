Plaj fareleri Ayvalık polisi’nden kaçamadı Kabarık suç dosyaları bulunan hırsızlık çetesini Ayvalık polisi çökertti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; özellikle yaz aylarında turizmin en hareketli olduğu dönemlerde plajlarda kendilerine ailesi süsü vererek, denize giren vatandaşların çantalarından cep telefonu, ziynet eşyaları ve paraları çalan hırsızlık çetesi, Ayvalık polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İzmir’den gelerek Kuşadası, Dikili, Ayvalık, Akçay, Altınoluk, Ören gibi tatil beldelerinde denize giren tatilcilerin çanta, telefon ve paralarını çalan 5 kişilik suç şebekesi Ayvalık Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalandı.

İlçedeki Sarımsaklı ve Pateriça plajlarında aynı gün 9 ayrı hırsızlık olayının yaşanması sonucunda harekete geçen Ayvalık Polisi, bir süredir takip ettiği İzmir plakalı bir otomobil ile 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişilik hırsızlık çetesinin ilçede bulunduğu tespit etti. Çalışmalarını sıklaştıran polis ekipleri 2 gün önce Ayvalık Belediyesi’ne ait Duba Plajı’nda bir denize giren bir vatandaşa içinde cep telefonu ve bir miktar parasının bulunduğu çantayı çaldığı sırada 5 kişilik çeteyi İzmir plakalı otomobilin içinde ele geçirdi.

Her birinin 10 ayrı hırsızlık olayından sabıkası bulunduğu öğrenilen ve Ayvalık’taki en son hırsızlık olayı sırasında yakayı ele verdikleri Dilara E. (26), Güşah Ö. (27) Bahriye G. (20), Ceyhun Ö.(23), Onur E.(27) Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 2 gün gözlatında tutulduktan sonra bugün adli makamlara teslim edildi.

Ayvalık Adliyesi’nde mahkemeye çıkan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç dosyalarının oldukça kabarık olduğu öğrenilen çete üyelerinin otomobillerinde bir çok elbise ve kılık kıyafet bulunduğu, gerçekleştirdikleri her hırsızlık olayının ardından üstlerini değiştirerek hedef saptırmaya çalıştıkları öğrenildi.

Bununlada yetinmeyen hırsızlık çetesinin bayan üyelerinin yüzlerinin bazı bölümlerine et beni şeklinde figürler yapıştırdıkları ve gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarının ardından da bu et benlerini çıkararak yakalanmaktan kurtulmaya çalıştıkları belirtildi.

