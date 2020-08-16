Hayırsever vatandaş can dostlarına barınak kazandırdı

Burhaniye'de hayırsever Nedim Erarslan tarafından yaptırılan modern hayvan barınağının tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Yeni barınakta çevre düzenlemeleri devam ederken, mevcut barınakta hasta hayvanların tedavileri yapılmaya da başlandı, kısırlaştırma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Barınakta sahiplendirme çalışmalarına ağırlık verilirken, yaklaşık 8 dekarlık arazi üzerinde kurulan yeni barınak 350 köpek kapasiteli olacak. Hayırsever Nedim Eraslan’a teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye'de hayvan dostlarımızla birlikte güzel bir yaşam hedefliyoruz. Onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Sokak hayvanlarımızı doğal ortamlarında sağlıklı bir şekilde yaşatmak için çalışıyoruz. Bunu en büyük görev olarak biliyoruz. Bu görevi yerine getiren tüm hayvanseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Barınak Sorumlusu Veteriner Hekimi Emrah Güleç de, “Yeni barınağımız çok modern olacaktır. Her bölmede iki hayvan kalacak şekilde hazırlandı. Hayvanların yem ve suları otomatik olarak verilecektir” dedi.

Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan ise, “Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler ve hayırsever vatandaşımızın çalışmaları ile modern bir barınak yapıldı. Edremit Körfezinin en modern barınağı Burhaniye'de. Burada bakıma muhtaç ve hasta hayvanlar tedavi edilirken, kısırlaştırma çalışmaları da yapılacak. Tedavisi ve kısırlaştırması yapılan hayvanlar doğal ortama salınmaktadır” dedi.

Köpek sahiplenmek için gelen Filiz Atay da, “Ben Öğretmenler Mahallesi'nden geldim. Köpek sahipleneceğim. Hayvanlara burada iyi bakılıyor. Ancak, evde daha iyi bakılacağına inanıyorum. Evi müsait olanların birer hayvan sahiplenmelerini istiyorum” dedi.

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