Yangını söndürmeye çalışan kişi dumandan etkilendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yangını söndürmeye çalışan bir kişi, dumandan etkilendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kişiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Darsofa Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen Burak A. isimli kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Burak A.’ya ise 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.



Edremit'te zeytin ağacı yandı

Öte yandan, öğle saatlerinde Edremit’in Kadıköy Mahallesi’nde Novada arkasında çıkan kıyı yangını, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında bir zeytin ağacı yandı.



Altınoluk Aqua Parkı yanındaki zeytinlikte yangın çıktı

Altınoluk Kadirağa Agua Park’ta yanında bulunan Barboros Kamping’te çıkan kıyı yangını ise Altınoluk Müfreze itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.